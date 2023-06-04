В районе н.п. Раздоловка ДНР сбит украинский вертолёт Ми-8

В ходе боев на данном направлении в течение суток уничтожены более 220 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации ХХ ИЮНЯ опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данных районах авиацией совершено четыре самолётовылета. Артиллерией группировки выполнены 42 огневые задачи. В ходе боев на данном направлении в течение суток уничтожены более 220 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, в районе населённого пункта Отрадное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Павловка Донецкой Народной Республики, Степовое, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 145 украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одна гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Также, в районе населённого пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96-ти районах.

В районе населённого пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования.

В районе населённого пункта Торецк Донецкой Народной Республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

В районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8.

В течение суток перехвачено две крылатых ракеты «Storm Shadow» и семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Пилиповка Луганской Народной Республики, Дмитровка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Переможное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолёта, 236 вертолётов, 4452 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9361 танк и других боевых бронированных машин, 1110 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4984 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Фото и видео: https://vk.com/mil