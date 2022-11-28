В районе н.п. Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье»

В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожены до 100 иностранных наёмников и шесть единиц бронетехники.

Министерство обороны Российской Федерации 27 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожены до 100 иностранных наёмников и шесть единиц бронетехники.

На Купянском направлении огнём артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены до 30-ти украинских военнослужащих и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении нанесением упреждающего огневого поражения в районах населённых пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики. Также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населённых пунктов Площанка и Червонопоповка.

В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.

На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населённых пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населённых пунктов Садовое, Дудчаны и Золотая Балка Херсонской области, Ямполь Донецкой Народной Республики и Кисловка Харьковской области, а также 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах. В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. В районе населённого пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье».

Средствами противовоздушной обороны сбито два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населённого пункта Богдановка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Мирополье Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд «Excalibur».

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