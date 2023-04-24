В районе н.п. Серебрянка ДНР поражён командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 23 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В районах населённых пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождено два квартала в западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолётовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи.

В районах населённых пунктов Григоровка и Калинина Донецкой Народной Республики оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение резервам противника. В районах населённых пунктов Серебрянка и Веселое Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Павловка и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики уничтожена мобильная огневая группа ВСУ.

В районе населённого пункта Малиновка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 130 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки артиллерией уничтожены до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах.

В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж». В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кирилловка, Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Кременная, Рубежное Луганской Народной Республики и Таврийск Херсонской области».

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