На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 6 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Новоселовское, Артемовка Луганской Народной Республики и Першотравневое Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, сегодня около 8.30 утра подразделениями прикрытия Государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случаевск Брянской области.

В ходе боестолкновения огнём артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная минометная установка «Нона», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе населённого пункта Сергеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Марфополь и Загорное Запорожской области.

Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населённых пунктов Водяное и Никольское Донецкой Народной Республики. За сутки на данных направлениях уничтожены до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 110 механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Таволжанка Харьковской области, Кременная и Ковалевка Луганской Народной Республики, Никольское, Новоселовка и Пески Донецкой Народной Республики.

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Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих артиллерийским огнём для пресечения попыток оставления занимаемых позиций и отступления под натиском российских войск.

5 апреля т.г. подразделения «Южной» группировки войск в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики вели активные действия по захвату опорного пункта противника. В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться.

Для безопасного выхода украинских военнослужащих с занимаемого опорного пункта российской группировкой были приостановлены боевые действия и полностью прекращён огонь.

С учётом темного времени суток украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки. Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около трёхсот крупнокалиберных снарядов.

В результате намеренного удара артиллерии ВСУ все четырнадцать сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты».

Фото и видео: https://vk.com/mil