В районе н.п. Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 9 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. За сутки потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали содействие, сковывая действия противника на флангах.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнено 73 огневые задачи.

За сутки на данном направлении уничтожены более 465 украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. За сутки уничтожены более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районе населённого пункта Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражено 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах.

В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Белозерка Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», а также одна тактическая ракета «Точка-У».

Кроме того, уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Голиково Луганской Народной Республики, Спорное Донецкой Народной Республики, Ремовка Запорожской области, а также Новая Маячка и Белозерка Херсонской области».

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