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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.23 09:00

В районе н.п. Щурово ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в ходе успешных наступательных действий «Южной» группировки войск России за сутки уничтожены более 80 украинских военнослужащих

В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 27 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «26 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Песчаное и 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Островское Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также артиллерийская система М-777 производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Щурово Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица «МСТА-Б», а также самоходная артиллерийская установка производства США М109 «Paladin» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжали наступательные действия, заняв новые выгодные рубежи, и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар, а также 108-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики.

Общие потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена установка РСЗО «Град», одна артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79-ти подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 102-х районах.

В районе населённого пункта Сеньково Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Также, за сутки уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Пролетарка, Малая Кардашинка Херсонской области, Мирное Запорожской области, Кременная, Оборотновка, Баранниковка Луганской Народной Республики, Угледар, Новомайорское и Никольское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Ураган» и «HIMARS» в районах населённых пунктов Попасная Луганской Народной Республики, Владимировка, Валерьяновка, Комсомольский Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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