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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.23 09:00

В районе н.п. Старорайское ДНР уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 26 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожено шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

За сутки на данном направлении уничтожены до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Также, в районе населённого пункта Разлив Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ. В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Угледар Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 75 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа. В районе населённого пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 167-ми районах.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. Также, в районе населённого пункта Старорайское Донецкой Народной Республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Катериновка Херсонской области, Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное Луганской Народной Республики». 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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