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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.23 09:00

В районе н.п. Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 24 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 125 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Луговское и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах.

В районе населённого пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наёмников «Иностранный легион».

Также, в районе населённого пункта Степное Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, сбито 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Двуречное Харьковской области, Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Славное, Новоандреевка, Волноваха, Никольское и Александровка Донецкой Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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