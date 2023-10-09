В районе н.п. Тоненькое ДНР поражён пункт управления беспилотной авиации ВСУ

Общие потери противника на Донецком направлении за сутки на данном направлении составили до 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 8 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии, за сутки отражено три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, населённых пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка и Невельское Донецкой Народной Республики. Также, в районах населённых пунктов Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В районе населённого пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики поражён пункт управления беспилотной авиации ВСУ. В районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Ступочки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Золотая Нива Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Также, в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Новоданиловка и северо-западнее Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117-ти районах. В районе населённого пункта Пересечное Харьковской области поражена на позиции пусковая установка тактического ракетного Комплекса «Точка-У».

В районе населённого пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населённого пункта Маловарваровка Николаевской области поражена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68У.

В районах населённых пунктов Серебрянка, Угледар и Антоновка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 100 -й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три тактические ракеты «Точка-У» и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 25 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Площанка Луганской народной республики, Тарамчук, Спорное, Березовое Донецкой Народной Республики, Чистополье, Ульяновка, Очеретоватое Запорожской области, Великий Выселок Харьковской области, Саги, Каиры, Раденск, Новая Каховка и Казачьи Лагери Херсонской области».

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