Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 22 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населённого пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Работино Запорожской области. За сутки уничтожены более 125 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. В результате эффективной контрбатарейной борьбы на данном направлении в течение суток поражено: 11 орудий и четыре миномета противника, в том числе: две артиллерийские системы М777 производства США, три буксируемые гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Cezar» французского производства, а также орудие «FH-70» производства Великобритании.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ южнее населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение четырём скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника противника в 139-ти районах. Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Васильковка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 39 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка, Золотаревка, Новозвановка, Кременная Луганской Народной Республики, Берестовое, Кодема, Александровка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка Херсонской области, Мирное и Трудовое Запорожской области».

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