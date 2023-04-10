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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 09:00

В районе н.п. Великий Бурлук Харьковской области поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков»

Министерство обороны Российской Федерации 9 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Всего за сутки на данном направлении уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Терны и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожены свыше 250 украинских военнослужащих, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Павловка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Новоселка и Владимировка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах.

В районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков».

В районах населённых пунктов Орехов Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2».

Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Васильевка, Инженерное Запорожской области, Старомайорское, Веселое, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Кременная, Рубежное и Ильинка Луганской Народной Республики».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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