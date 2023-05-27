В районе н.п. Верхнекаменское ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ

На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск в течение суток уничтожены до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 26 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Масютовка и Ивановка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении армейской авиацией и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск в течение суток уничтожены до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

В районе населённого пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области и Новоселка Луганской Народной Республики. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92-х районах.

В районе населённого пункта Новониколаевка Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ».

Средствами противовоздушной обороны перехвачено: оперативно тактическая ракета «Гром-2», десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow». Кроме того, за сутки уничтожено двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Николаевка Луганской Народной Республики, Артемовск Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Великая Лепетиха Херсонской области, Комсомольское и Токмак Запорожской области».

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