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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 09:00

В районе н.п. Весёлое поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

На Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Веселое, Северное и Первомайское Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожены более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 22 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражён. Цель удара достигнута.

В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Новодонецкое и Макаровка. В районах населённых пунктов Нескучное, Новоселки и Новодаровка оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены: боевая машина пехоты, а также три боевые бронированные машины.

На Запорожском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Веселое, Северное и Первомайское Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожены более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, в районах населённых пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» успешно отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве.

Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терны и Серебрянка.

Кроме того, в районах населённых пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка.

В районах населённых пунктов Синьковка и Новоселовское уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы.

Общие потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Веселое поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Также, за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Двуречное Харьковской области, Кременная, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Раздоловка, Волноваха, Кирилловка, Краснополье Донецкой Народной Республики, Любимовка, Мирное Запорожской области и Червоный Маяк Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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