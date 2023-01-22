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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.23 09:00

В районе н.п. Водяное ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населённого пункта Котляровка Донецкой Народной Республики, а также 67-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95-ти районах.

Министерство обороны Российской Федерации 21 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области.

Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населённого пункта Ольшана Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики.

Уничтожены свыше 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населённый пункт Двуречье Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, и в районе населённого пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции.

За сутки уничтожены более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населённого пункта Котляровка Донецкой Народной Республики, а также 67-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолёет Ми-8 воздушных сил Украины.

Так же за сутки уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ковалевка, Кременная, Наугольное, Нововодяное, Площанка, Нежурино, Змиевка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, а также Новоказанковатое Запорожской области и Благодатное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета «HARM» в районах населённых пунктов Васильевка и Грозовое Запорожской области». 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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