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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 09:00

В районе н.п. Водяное ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наёмников, три танка, пять боевых машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 20 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ямполь, Северск Малый и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска, артиллерия «Южной» группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы.

За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 10 самолётовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 64 огневые задачи. В результате ударов поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наёмников, три танка, пять боевых машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Великая Новоселка и Шевченко Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Павловка Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены свыше 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах. В районе населённого пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Кроме того, в районах населённых пунктов Терны и Тоненькое Донецкой Народной Республики поражено три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики, Кременная и Куземовка Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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