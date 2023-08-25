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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.23 09:00

В районе н.п. Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления ВСУ, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС

В результате боев на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожены до 230-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и совхоза «Октябрь» Донецкой Народной Республики.

Министерство обороны Российской Федерации 24 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражён.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности. В результате мужественных действий подразделений, ударов армейской авиации и огня артиллерии, отражено пять атак противника, в районах населённых пунктов Новоселовское, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. За сутки Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777 производства США.

На Запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии, в течение суток отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. Потери противника на Запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации, успешно отражено шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Северное, Берестовое и Невельское Донецкой Народной Республики. В течение суток на Донецком направлении уничтожены до 125 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе населённого пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии отражена атака противника в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и совхоза «Октябрь» Донецкой Народной Республики. В результате боев на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожены до 230-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражено три атаки противника в районах населённых пунктов Григоровка, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Краснолиманском направлении за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражено: живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах.

В районе населённого пункта Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Также уничтожены четыре склада боеприпасов противника в районах населённых пунктов Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской области и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Кудряшовка, Лисичанск, Шишково Луганской Народной Республики, Горловка, Никольское, Артемовск, Берестовое, Ключевое Донецкой Народной Республики, Пологи, Токмак Запорожской области, Доброполье Херсонской области и Таволжанка Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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