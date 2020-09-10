В районе пересечения ул. Колышкина и Мурманского шоссе будет ограничено движение всех видов транспорта

C 22.00 10 сентября до 7.00 11 сентября в связи с производством аварийных работ по ремонту паропровода будет ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Автоподъезд к г. Североморск, км 14+702 (в районе пересечения ул. Колышкина и Мурманского шоссе).

В указанный период времени предусмотрен объезд закрытого участка автодороги по улице Колышкина.

Мурманскавтодор просит участников дорожного движения руководствоваться требованиями временных дорожных знаков, сигналами регулировщиков.