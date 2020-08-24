В районе посёлка Гремиха развернут четвёртую в Арктике радиолокационную станцию «Резонанс»

Четвертая радиолокационная станция (РЛС) обнаружения гиперзвуковых целей «Резонанс» будет развернута в районе посёлка Гремиха в Арктике не позднее декабря. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС перед открытием форума «Армия-2020» генеральный директор НИЦ «Резонанс» Иван Назаренко.

«Данная станция уже передана Минобороны, сейчас она находится в стадии развертывания в Гремихе. Согласно имеющимся планам, радар будет развернут не позднее декабря, возможно, уже в ноябре», - сказал он.

«Расчеты для эксплуатации этой РЛС были заблаговременно подготовлены», - добавил Назаренко. Он также сообщил, что пятый «Резонанс» будет развернут в районе населенного пункта Заполярный, там уже ведётся подготовка площадки для её развертывания.