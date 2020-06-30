В районе с. Алакуртти обнаружено место складирования боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Членом добровольной народной дружины в ходе осуществления деятельности по охране государственной границы РФ в районе с. Алакуртти в лесном массиве вблизи р. Кутсайоки было обнаружено место складирования большого количества боеприпасов времён Великой Отечественной войны. В схроне находились минометные снаряды – 20 шт., противотанковые мины германского производства – 2 шт.

В целях обеспечения безопасности граждан до прибытия специалистов-взрывотехников сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия осуществлялось постоянное наблюдение за районом нахождения указанных боеприпасов. Информация была передана в межмуниципальный отдел МВД РФ «Кандалакшский».

В дальнейшем боеприпасы были уничтожены установленным порядком специалистами-взрывотехниками, сообщает администрация Кандалакшского района.