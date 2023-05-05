В районе Славянска ДНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, а под Кировоградом уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск

За прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожены до 255 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 4 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое и Новомлынск Харьковской области.

В районах населённых пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка Луганской Народной Республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артемовск.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск в районе населённого пункта Красное, юго-западной окраины Артемовска и Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ.

За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолётовылетов, артиллерией группировки выполнены 57 огневых задач.

Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

За прошедшие сутки на данном направлении уничтожены до 255 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населённого пункта Белогоровка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Водяное, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Червоное, Каменское, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах.

В районах населённых пунктовНовоандреевка Запорожской области, Белогоровка Луганской Народной Республики и острова Нестрыга Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ «Юг».

В районе города Славянск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

В районе города Кировоград уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Смерч». Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новопрокофьевка Запорожской области,Любовка, Каменка, Лебяжье, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Лисичанск, Кривошеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики».

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