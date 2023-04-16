В районе Славянска ДНР уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 15 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны и Торское Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артемовск. В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

В районах населённых пунктов Красное, Калиновка и Богдановка Донецкой Народной Республики ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ. В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено 6 самолётовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. За сутки на данных направлениях уничтожены до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах.

В районе города Славянск Донецкой Народной Республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Опытное Донецкой Народной Республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 407 самолётов, 228 вертолётов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники».

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