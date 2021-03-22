Лавина сошла в Мурманской области в районе Оленегорска. В месте схода лавины могла находиться туристическая группа из 15 человек, сообщил ТАСС в понедельник глава Оленегорска Олег Самарский. «В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели», - заявил он.

По данным СК по региону, в районе схода лавины могут быть несовершеннолетние. «В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация, что в районе ст. Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние», - говорится в сообщении.

ЧП произошло в 5 км от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты.

В свою очередь, источник РИА «Новости» уточнил, что под снегом находится один человек (сообщают о девочке 2008 года рождения), идут его поиски. По данным собеседника агентства, всего в группе было 16 участников. Он также подтвердил, что среди туристов были несовершеннолетние, их количество уточняется.

По информации «Life Shot», из 16 человек 13 являются несовершеннолетними.

В региональном СК также подтвердили, что в районе ЧП могут быть несовершеннолетние. По предварительной информации следственного управления СКР по Мурманской области, в результате произошедшего имеются пострадавшие.

На место ЧП выдвинулись 53 спасателя, в том числе кинологический расчёт, 18 единиц техники и 11 снегоходов.