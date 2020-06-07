В районе ст. Выходной проводят взрывные работы

Сегодня, 7 июня, с 19.30 до 20.30 в связи с производством взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Кола - ж.-д. ст. Выходной, км 0 - км 2 и автомобильной дороге Кола - Мурмаши, км 4 - км 6.

Как сообщает «Мурманскавтодор», следует в этот день воздержаться от походов в лес вблизи производства взрывных работ с 18.30 до 20.30.