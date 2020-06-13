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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.20 16:00

В районе Териберки планируют создать природный парк

Для развития экологического туризма в районе Териберки планируют создать природный парк - охраняемую природную территорию регионального значения. Детали проекта обсудили накануне на совещании, посвященном развитию сельского поселения, которое провел губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Териберку посещает огромное количество туристов. Наша задача, чтобы они пополняли местный бюджет, чтобы у нас была возможность развивать и модернизировать село, создавать комфортные условия для пребывания гостей. При этом важно сохранить уникальность этого места», -­ акцентировал внимание глава региона.

Как рассказала в ходе совещания заместитель губернатора Ольга Кузнецова, решение о создании природного парка в районе Териберки принято, чтобы отрегулировать посещение территории и монетизировать растущий интерес туристов со всего мира.

Одна из главных целей проекта - ­ соблюсти баланс экологических и экономических интересов, внедрить лучшие мировые практики по формированию системы региональных туристических троп, как точек притяжения туристов.

Так, по проекту планируется оборудовать пункт пропуска в природный парк и сформировать пул туристических компаний-партнеров, обустроить экологические маршруты и привлечь инвесторов для развития инфраструктуры в районе.

Как пишет региональное Министерство информационной политики, согласно «дорожной карте», представленной в ходе рабочего совещания, на днях будет заключено соглашение о сотрудничестве между комитетом по туризму Мурманской области и представительством Всемирного фонда дикой природы в Баренц-регионе. Планируется, что положение о природном парке будет утверждено в конце июля 2021 года.

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