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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.20 16:45

В районе Териберки прошли научные исследования для определения границ создаваемого природного парка

Ученые Кольского научного центра Российской академии наук с 7 по 10 сентября провели исследования местности в рамках проектирования создаваемого в районе Териберки природного парка. Делегация, состоящая из 8 специалистов, собрала информацию о состоянии почвы, растительности, сохранности редких видов растений. Для систематизации данных потребуется несколько недель.

«У нас есть довольно подробные материалы по Териберке 10-летней давности и уже сейчас можем сказать, что ряд редких видов исчез, вытоптан, уничтожен, и экосистемы в целом изменились. Например, с трудом нашли 5 небольших популяций родиолы розовой. Это говорит о том, что жители и туристы истребляют вид, так как убеждены в его лекарственных свойствах. Цветковое растение голубую синюху, которое занесено в Красную книгу, мы не обнаружили», – рассказал Евгений Боровиков, заместитель председателя КНЦ РАН по научной работе.

Главная цель создания новой особо охраняемой природной территории – сохранить природу, прежде всего для местного населения. Природный парк будет создан только при условии согласия жителей, поэтому специалисты провели среди них социологический опрос.

«Люди поддерживают идею создания природного парка, чтобы регламентировать поведение туристов. Жители активно принимают участие в опросе, дают развернутые ответы, предлагают идеи, нам остается только записывать. В том числе перечисляют объекты, которые необходимо взять под охрану, например, Питьевое озеро», – отметила Алёна Давыдова, социолог, научный сотрудник центра гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН.

Как сообщает региональный комитет по туризму, идею создания парка поддерживают и пользователи социальных сетей. Контролируемый туристический поток позволит обустроить инфраструктуру так, чтобы средства, которые сейчас путешественники платят «серым» гидам, были направлены на развитие Териберки.

«Дирекция ООПТ будет зарегистрирована в Териберке. По положению, которое мы будем согласовывать и обсуждать с общественностью, все денежные поступления будут оставаться на территории села и способствовать развитию инфраструктуры. Планируется создание наблюдательного совета, чтобы люди могли сами выбирать, на что потратить средства и контролировать этот процесс», – подчеркнула заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Согласно утвержденной дорожной карте, этап проектирования природного парка должен быть завершен до 31 января следующего года.

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