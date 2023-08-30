В районе улицы Площадь Мужества флотской столицы появится крытый бассейн

В Североморске в рамках строительства бассейна приступили к организации подготовительного периода.

Между управлением капитального строительства по Мурманской области и строительной компанией «Вертикаль» 28 марта 2023 года был заключён государственный контракт на строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск.

26 июня подрядчиком было получено разрешение на строительство. Согласно контракту, срок выполнения работ до 30 ноября 2024 года.

На данный момент ведутся работы подготовительного периода, уже выполнена геодезическая разбивка. В ближайшее время подрядчик приступит к организации строительной площадки, устройству ограждения, организации бытового городка и мест хранения, а также закупке строительных материалов.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, по проекту бассейн будет оснащён спортивным залом с местами для размещения зрителей, иметь две чаши: большую и маленькую, а также в сооружении будут располагаться необходимые вспомогательные помещения. Строительство крытого бассейна утверждено в районе улицы Площадь Мужества.

Фото: https://gov-murman.ru