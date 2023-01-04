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Мурманская область. Арктика (16+)04.01.23 09:00

В районе железнодорожной станции Дружковка ДНР уничтожены до 120 украинских военнослужащих, а также более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня

На Красно-Лиманском направлении российской артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесены удары по четырём штурмовым отрядам ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины...

Министерство обороны Российской Федерации 3 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области уничтожены более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в районах населённых пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожено две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении российской артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесены удары по четырём штурмовым отрядам ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. В районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населённых пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой Народной Республики уничтожены до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка, Золотая Нива и Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населённых пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено более 130 иностранных наемников.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах.

В районах населённых пунктов Гуляйполе и Червоное Запорожской области уничтожено четыре склада артиллерийских боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ. В районе населённого пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.

В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике уничтожено: две пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, из которых велись обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

В районах города Артемовск Донецкой Народной Республики и населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики на огневых позициях уничтожено три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населённых пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожено две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населённых пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожено две гаубицы Д-30.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Свистуновка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Трудовое и Бердянск Запорожской области.

Кроме того, перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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