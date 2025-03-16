В разделе Единого губернаторского центра грантов на портале «Наш Север» обновлён список конкурсов

Единый губернаторский центр грантов, созданный в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» по поручению главы региона Андрея Чибиса, опубликовал новые гранты, доступные для жителей Мурманской области.

На этой неделе в специальном разделе «Нашего Севера» обновлён список федеральных конкурсов, организаторами некоторых из которых выступает Президентский фонд культурных инициатив, «Движение Первых» и Росмолодёжь. В раздел, посвящённый грантам губернатора Мурманской области, добавлена информация о гранте на развитие промышленного туризма на территории региона и гранте на научные исследования по приоритетным направлениям. К запуску готовится также несколько грантов для молодёжи Кольского Заполярья с целью вовлечения её в творческую деятельность и социальную жизнь Мурманской области.

«На портале «Наш Север» помимо актуальных публикаций в разделе появился удобный функционал, отображающий предварительное расписание старта новых программ. Открывая вкладку с грантами Мурманской области, человек видит их перечень и ориентировочный календарь, помогающий отследить ход той или иной программы по месяцам. Мы надеемся, это поможет заявителям заранее планировать подачу своих заявок на участие в отборе», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Здесь же можно найти и скачать инструкции для подачи заявки через систему «Электронный бюджет», благодаря которой осуществляется отбор получателей субсидий.

О старте работы Единого губернаторского центра грантов Андрей Чибис объявил на прошлой неделе. Агентство территориального развития Мурманской области стало оператором проекта, чья задача консолидировать всю информацию на одной площадке и оказывать помощь при заполнении заявок.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/