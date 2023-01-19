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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.23 15:30

В разнообразных мероприятиях новогодней кампании приняли участие более 2 тысяч ребят региона

По решению губернатора Мурманской области в декабре и январе команда Министерства культуры и комитета по туризму подготовила для юных северян масштабную новогоднюю кампанию. Участие в разнообразных мероприятиях приняло более 2 тысяч ребят со всей области, среди них – дети северян, принимающих участие в специальной военной операции.

Так, в преддверии Нового года мальчишки и девчонки из ЗАТО Александровск побывали на экскурсии в Оленьем дворе, а в новогодние каникулы школьники смогли посетить спектакль во Дворце культуры имени Кирова и совершили путешествие сквозь пространство и время в мурманском Планетарии «Просто космос». Активный, познавательный и культурный отдых был организован для ребят в Печенгском округе. Маленькие северяне смотрели мультфильмы в кинотеатре ДК «Октябрь» и катались на коньках в Заполярном, знакомились с историей Печенгского округа в Историко-краеведческом музее и опробовали свои силы на скалодроме спорткомплекса «Металлург». Праздник случился и для юных жителей Кандалакшского района: ребят ждал яркий новогодний спектакль во Дворце культуры «Металлург», а для ребят из Алакуртти организованы выездные мероприятия в Кировск и Апатиты. В свою очередь, юные кировчане побывали на экскурсии в Полярно-альпийском ботаническом саду и стали гостями на рождественском концерте, который прошёл в кировском городском Дворце культуры. Для ребят из столицы Кольского Заполярья были организованы мастер-классы, игры и квесты и другие новогодние мероприятия в учреждениях культуры города Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках новогодней кампании комитет по туризму Мурманской области совместно с туристическим бизнесом региона организовал интересную экскурсионную программу для детей мобилизованных северян и участников СВО. Парк активного отдыха «Северное Сияние», этнические деревни «Самь Сыйт» и «Олений двор», культурно-туристический центр «Легенды Севера», арт-парк «Таинственный лес», музейно-выставочный центр «Апатит» и музей занимательных наук «Фокус» – мальчишки и девчонки из разных муниципалитетов смогли увидеть большое число достопримечательностей Кольского Заполярья. А ещё – побывать в действующей пожарно-спасательной части МЧС России по Мурманской области.

Участие во всех мероприятиях и посещение достопримечательностей для юных северян было бесплатным.

Напомним, что наряду с этими яркими событиями в преддверии Нового года в Мурманске, Заполярном, Алакуртти, Печенге и Кандалакше прошли губернаторские ёлки, гостями которых стало почти 9 тысяч детей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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