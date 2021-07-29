В реальном выражении пенсии россиян в июне снизились на 0,8%

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июне 2021 года снизился на 0,8% по сравнению с июнем прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики.

Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения пенсий в РФ в реальном выражении (с поправкой на инфляцию). В мае текущего года снижение показателя составляло 0,5%, в апреле - 0,1%, в марте - 0,2%, в феврале - 0,1%. В январе 2021 года реальный размер средней пенсии ещё демонстрировал рост - на 0,4% к январю 2020 года.

Как отмечает Росстат, в первом полугодии реальный размер пенсии снизился на 0,2% по сравнению с январем-июнем 2020 года.

В номинальном выражении средняя пенсия составила в июне 15 тысяч 822 рубля и выросла на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года.