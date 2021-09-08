В регион начала поступать вакцина против сезонного гриппа

В лечебно-профилактические учреждения Мурманской области начала поступать вакцина против сезонного гриппа для взрослых и детей. В эпидсезон 2021-2022 года в регионе планируется привить против гриппа 391870 человек.

Специалисты регионального Минздрава отмечают, что вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона готовиться заранее нужно всем: детям, беременным женщинам; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом; детям от 6 месяцев до 7 лет; школьникам, студентам, медицинским работникам и работникам системы образования.

В настоящее время сделать прививку против сезонного гриппа можно во всех поликлиниках, подведомственных региональному Министерству здравоохранения. На сегодняшний день уже привито 415 детей, в том числе 62 – дошкольного возраста.

Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует защитить себя от гриппа прививкой, и обращает внимание населения, что интервал между любыми прививками должен составлять не менее месяца.