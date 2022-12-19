В регион поступило ещё 9 новых школьных автобусов благодаря поддержке федерального правительства

Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«По одному из них отправятся в Апатиты и Оленегорск, Кандалакшский и Терский районы, два передадут в Кировск, три автобуса поставят на баланс Центра комплексного обслуживания учреждений образования. В итоге на сегодняшний день парк школьных автобусов в Мурманской области обновлён на 90%. Этот вопрос крайне важен для безопасности детей», — подчеркнул губернатор.

Вместимость автобусов – от 15 до 24 мест, каждый оборудован всем необходимым тахографом, системой ГЛОНАСС и маячками, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru