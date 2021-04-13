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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.21 12:00

В регионах будет создан единый механизм поддержки инвестиций

В 2021 году в регионах будет запущен новый единый механизм поддержки инвестиций, об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов в ходе совещания у Президента Российской Федерации Владимира Путина по реализации посланий Федеральному Собранию. Механизм нацелен, прежде всего, на поддержку средних по размерам проектов.

В каждом регионе будут внедрены чёткие, унифицированные и публичные правила работы всех участников инвестиционного процесса. Определены пять ключевых элементов нового механизма: инвестиционная декларация, которая станет региональным стандартом представления инвестиционных целей и приоритетов на пятилетний период; свод инвестиционных правил; интерактивная инвестиционная карта региона; механизм коммуникации инвестора с органами власти – инвестиционный комитет; запуск агентств развития, отвечающих за сопровождение в режиме «одного окна».

Предполагается, что предоставление регионам компенсации по предоставленным инвестиционным налоговым вычетам будет увязано с внедрением 5 элементов инвестиционного стандарта и публичного реестра инвестиционных проектов. В настоящее время ведётся работа по уточнению правил так называемой стабилизационной оговорки и расширению перечня компенсируемых затрат инвестора. Прорабатывается включение в него уплаты процентов за кредит на инвестиционной фазе, затрат на трудоустройство высвобождаемого персонала, затрат на внедрённые результаты НИОКР и ряда других.

Еще одним элементом системы стимулирования инвестиций Андрей Белоусов назвал кардинальное сокращение сроков и стоимости промышленного строительства путём исключения избыточного регулирования и требований к объектам – но с жёстким соблюдением всех требований по безопасности.Кроме того, планируется создание новой линейки финансовых инструментов для стимулирования инвестиционной активности.

Отметим, что в Мурманской области уже реализуются составляющие указанного механизма поддержки инвесторов.

Работа с инвесторами осуществляется в рамках соответствующего порядка взаимодействия, который размещен на инвестиционном портале региона. На портале можно найти всю необходимую инвестору информацию, включая инвестиционную карту Мурманской области.

Также в регионе действует организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами – АО «Корпорация развития Мурманской области», которая обеспечивает сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна».

Кроме того, функционируют специализированные коллегиальные органы – Межведомственная комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов и Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, создан институт инвестиционных уполномоченных, задача которых – поддержка инвесторов на всех стадиях реализации проектов.

Заключено три соглашения о защите и поощрении капиталовложений с участием федерального центра в лице Министерства экономического развития Российской Федерации по реализации инвестиционных проектов с вложениями в размере 85 млрд рублей и созданием около 2000 новых рабочих мест. Такие соглашения подписаны с АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» при реализации инвестиционного проекта «Увеличение мощности выпуска апатитового концентрата за счёт добычи руды из подземного рудника», АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» при реализации инвестиционного проекта «Разработка Печегубского месторождения», АО «Фёдорово Рисорсес» при реализации инвестиционного проекта по освоению месторождения «Федорова Тундра».

Общие требования к инвестиционным и социально-значимым проектам для проектного финансирования, к инвесторам определены положением, утвержденным постановлением правительства Мурманской области от 08.04.2021 № 188-ПП. Им же закреплены формы, объёмы и сроки участия АО «Корпорация развития Мурманской области» в проектах, а также порядок и критерии отбора таких проектов.

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