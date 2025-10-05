В регионах идёт активная работа постоянных комитетов ПАСЗР

3 октября в Петрозаводске состоялось заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. В нём приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Михаил Павлов и Анна Гришко.

Парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с развитием туристической инфраструктуры, сохранением объектов деревянной архитектуры Русского Севера. Кроме того, поддержаны инициативы по включению новых мероприятий в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», программу «Земский работник культуры». Законодатели одобрили инициативу Мурманской областной Думы обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к председателю правительства РФ М.В. Мишустину по вопросу об изменении квалификационного уровня должности «концертмейстер» с 2-го на 4-й в целях уравнивания заработной платы концертмейстеров с заработной платой преподавателей.

На площадке Законодательного собрания Ленинградской области парламентарии обсуждали вопросы аграрной политики и рыбохозяйственного комплекса. Мурманскую областную Думу представлял заместитель председателя регионального парламента Геннадий Степахно, который выступил с информацией о мерах государственной поддержки в сфере добычи и переработки морских млекопитающих в Белом море. Законодатели обсудили тенденции развития агропромышленного комплекса Ленинградской области до 2030 года, поддержали обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к заместителю председателя правительства РФ Патрушеву Д.Н. о предложениях, направленных на развитие отрасли добычи и переработки морских водорослей в Белом море.

В Калининграде в заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления участвовал депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин. Центральной темой повестки дня стало обсуждение ключевых аспектов организации местного самоуправления на территории Калининградской области. Парламентарии обменялись опытом и лучшими практиками взаимодействия между органами государственной власти и муниципальными образованиями, направленными на повышение эффективности управления территориями.

