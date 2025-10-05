109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития109 лет Мурманску: праздничные спортивные мероприятия собрали мурманчан на территории Семёновского озера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.10.25 16:00

В регионах идёт активная работа постоянных комитетов ПАСЗР

3 октября в Петрозаводске состоялось заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. В нём приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Михаил Павлов и Анна Гришко.

Парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с развитием туристической инфраструктуры, сохранением объектов деревянной архитектуры Русского Севера. Кроме того, поддержаны инициативы по включению новых мероприятий в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», программу «Земский работник культуры».    Законодатели одобрили инициативу Мурманской областной Думы обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к председателю правительства РФ М.В. Мишустину по вопросу об изменении квалификационного уровня должности «концертмейстер» с 2-го на 4-й в целях уравнивания заработной платы концертмейстеров с заработной платой преподавателей.

На площадке Законодательного собрания Ленинградской области парламентарии обсуждали вопросы аграрной политики и рыбохозяйственного комплекса. Мурманскую областную Думу представлял заместитель председателя регионального парламента Геннадий Степахно, который выступил с информацией о мерах государственной поддержки в сфере добычи и переработки морских млекопитающих в Белом море. Законодатели обсудили тенденции развития агропромышленного комплекса Ленинградской области до 2030 года, поддержали обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к заместителю председателя правительства РФ Патрушеву Д.Н. о предложениях, направленных на развитие отрасли добычи и переработки морских водорослей в Белом море.

В Калининграде в заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления участвовал депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин. Центральной темой повестки дня стало обсуждение ключевых аспектов организации местного самоуправления на территории Калининградской области. Парламентарии обменялись опытом и лучшими практиками взаимодействия между органами государственной власти и муниципальными образованиями, направленными на повышение эффективности управления территориями.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33176/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРА-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Русский след». Познавательная программа (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на хлеб из ржаной муки и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 89 копеек, евро поднялся на 71 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 6 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»