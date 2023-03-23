В регионах России сформировано 147 туристических маршрутов по историческим местам воинской славы, в Мурманской области - 6

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко 147 туристических маршрутов по местам воинской славы в 51-ом регионе прошли оценку экспертной группы Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями Минэкономразвития.

«Президент Владимир Путин поручил развивать туристические маршруты по местам воинской славы в субъектах страны. Создание таких туров, их популяризация является неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего поколения. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» отобрано 147 туристических маршрутов в 51-ом регионе. Они включают посещение не только мемориальных комплексов, памятников и исторических мест решающих битв и сражений, но и рассказывают о подвигах наших соотечественников, знакомят с жизнью и бытом героев войны разных лет. редложенные туристические маршруты позволят в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей и взрослых в изучение истории родного края и своей страны, а также станут визитными карточками регионов и точками притяжения туристов», - прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный президентом Владимиром Путиным, помогает сделать путешествия по стране не только доступнее и безопаснее, но и формирует интересные и познавательные направления, в том числе для детей и молодёжи. Для этого экспертная группа АСИ провела оценку и сформировала рекомендации по реализации туристических маршрутов по местам воинской славы в 51-ом регионе. Маршруты оценивали представители Российского союза туриндустрии (РСТ), Русского географического общества (РГО), Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Министерства просвещения Российской Федерации, ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи», Союза городов воинской славы и Всероссийской Ассоциации патриотического туризма.

Наибольшее количество маршрутов по местам воинской славы проходят по Краснодарскому краю – 14, Нижегородской области - 8, Белгородской области - 7, Калужской области - 6, Московской области - 6, Мурманской области - 6 и Тамбовской области - 6. Маршруты разрабатываются и формируются регионами и уже имеют готовую программу для посещения, в которую входит перечень достопримечательностей, исторических мест.

Получить информацию о туристических маршрутах по местам воинской славы и спланировать поездку можно в региональных Туристических информационных центрах. Кроме того, описание маршрутов регулярно размещается в социальных сетях ресурса «Объясняем.РФ», который развивает АНО «Национальные приоритеты».

Как сообщает Агентства стратегических инициатив, в этом году в России отмечают памятные даты победы в сражениях Великой Отечественной войны: в феврале - 80-летие победы в Сталинградской битве, а в августе – 80-летие победы в Курской битве. Например, для детей и молодёжи уже сформированы туристические маршруты в Волгоградской («Волгоград Грандиозный», «Город воинской славы Калач-на-Дону», «Город-герой Сталинград»), Курской («По Северному фасу Курской дуги») и Белгородской («Перекресток памяти», «Форпост государства российского» и другие) областях, которые познакомят с историей и событиями Сталинградской и Курской битв.