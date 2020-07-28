Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 20 по 26 июля текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка были неизменными или снижались.

В регионах Северо-Западного федерального округа под влиянием роста поставок свежей рыбы дешевеет скумбрия атлантическая (-6,0%; -9,4%). Цены на другие популярные виды мороженой рыбы остались стабильными.

Незначительно изменились розничные цены. В период с 14 по 20 июля этого года средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,1%. По сравнению с началом текущего года цены остаются ниже на 0,3%.

За январь-апрель 2020 года объём экспорта рыбы и морепродуктов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизился на 4,5%, а его стоимость – на 3,8%. Средние контрактные цены на основную позицию экспорта – мороженую рыбу – увеличились на 1,0%.

Объём импорта уменьшился на 6,2%, а его стоимость – на 0,3%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу и филе опустились на 1,5% и 6,7%, но выросли на рыбу мороженую на 10,0%.