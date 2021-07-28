В регионах СЗФО ищут более 500 PR-специалистов

В 2004 году российское PR-сообщество, впервые отпраздновав День государственной регистрации профессии и «пиар», приобрело статус такого же необходимого инструмента, как маркетинг и реклама. Именно тогда появилась традиция ежегодного празднования Дня PR-специалиста. В преддверии праздника аналитики hh.ru выяснили, насколько востребованы сегодня в России в целом и в регионах СЗФО в частности специалисты по связям с общественностью.

По итогам первого полугодия 2021 года на hh.ru было открыто более 20000 вакансий в сфере PR, маркетинговые коммуникации, что почти на 10% больше, чем в начале 2018 года. Средняя предлагаемая по стране заработная плата составила 59231 рубль (в 2018 году – 46811 рублей).

Большая часть таких вакансий была открыта в Москве – 38,5% от общего количества предложений в России, Северная столица – на втором месте (почти 13% вакансий).

«Что касается регионов СЗФО, то число предложений для PR-специалистов за первое полугодие составило 2% или более 500 вариантов от общего количества вакансий в области маркетинговых и PR-коммуникаций на Северо-Западе. Чаще всего специалистов в области связей с общественностью ищут в Петербурге, Ленобласти, Калининграде, Сыктывкаре и Мурманске. Большая часть предложений (82%) для соискателей с опытом работы от года до трёх лет. Удаленный формат работы предлагают 32% вакансий», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

В столице страны специалистам по PR предлагают самую высокую заработную плату, в среднем 81360 рублей. Средняя заработная плата по итогам первого полугодия в области PR и маркетинговых коммуникаций в регионах СЗФО (без учёта Петербурга) составила 36000 рублей.

Как показывает анализ предложений по России, чаще всего вакансии для специалистов по PR открывают компании из ИТ-отрасли (15,4%), а также из отраслей «СМИ, маркетинг, реклама», «Розничная торговля», «Товары народного потребления (непищевые)» и «Услуги для бизнеса». При этом наиболее высокие зарплаты пиарщикам предлагают компании из отрасли «Услуги для бизнеса» - в среднем, 67400 рублей. На втором месте – компании из строительной отрасли (62200 рублей), на третьем – из ИТ-отрасли (62000 рублей).