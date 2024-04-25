В регионах СЗФО на 86% взлетел спрос на китаистов

С начала года СЗФО размещено более 1200 предложений для специалистов со знанием китайского языка, что превышает показатели прошлого года на 86%. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, в преддверии Дня китайского языка, который отмечали 20 апреля, выяснили каких специалистов с этим навыком ищут работодатели и сколько им готовы платить.

Напомним, что в 2024 году исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В последние несколько лет российско-китайские отношения переживают новый виток развития, способствующий усилению взаимной интеграции экономических и инвестиционных интересов двух стран.

В первом квартале 2024 года количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка в России выросло на 70% по сравнению с аналогичном периодом 2023 года. За три месяца компаниями было опубликовано более 9 тысяч предложений по всей стране. Самая высокая потребность в китаистах наблюдалась в Москве (более 3 тысяч вакансий и 37% всех предложений в России) и Санкт-Петербурге (более 1 тысячи вакансий, 12% или вакансий от всего объема по стране).

В целом по СЗФО спрос на специалистов со знанием китайского языка в первом квартале 2024 года вырос на 86% по сравнению с прошлым годом. Наиболее яркий спрос на китаистов в СЗФО по сравнению с прошлым годом этой весной случился у компаний из Псковской области (рост числа вакансий для специалистов со знанием китайского сразу в 7 раз!). Также китаисты стали больше ценится работодателями из Калининградской области (+127% новых рабочих мест по сравнению с 2023 годом), Ленобласти (+106%), Петербурге (+85%), Карелии (+83%), Мурманской области (+67%) и Вологодской области (+46%).

Чаще всего специалистов со знанием китайского языка искали компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (18% от общего числа вакансий для китаистов), «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование» (13%), «Строительство, недвижимость» (8%), «Услуги для бизнеса» (7%) и «Сельское хозяйство» (7%).

В первом квартале 2024 года самыми востребованными стали: переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители.

«Для Петербурга и регионов СЗФО спрос на специалистов со знанием китайского языка – активно развивающийся тренд, который уже хорошо закрепился последние пару лет на нашем рынке труда. При «развороте на Восток» количество таких предложений начинает прирастать активнее. Более того, учитывая сильную восточную языковую школу, а также развитый логистический сектор на Северо-Западе российские и зарубежные компании часто ищут специалистов именно в регионах СЗФО. При этом, спрос растёт не только на специалистов по логистике, переводчиков или закупщиков, но и на других специалистов со знанием китайского языка: ассистентов, экономистов, инженеров, юристов», – комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

В 52% случаев для трудоустройства кандидатам требуется стаж от одного года до трёх лет, а для соискателей без опыта подходят 26% вакансий. С опытом от 3 до 6 лет - 19%, более 6 лет - 3%. Преимущественно компании предлагают кандидатам со знанием китайского языка полную занятость (95%), 3% – частичную занятость и в 1% вакансий - проектная работа.

Медиана предлагаемой китаистам зарплаты в первом квартале 2024 года в регионах СЗФО составила 80 тысяч рублей, что на 20 тысяч больше, чем годом ранее. В целом, это чуть ниже, чем по стране, где медиана равна 98 тысяч рублей, а также ниже той, что предлагают жителям столицы – 115 тысяч рублей.