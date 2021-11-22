В регионах СЗФО педиатрам предлагают на 11 тысяч рублей больше, чем в среднем по стране

На днях в России и мире отметили День педиатра. Накануне праздника аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько высок спрос на данных специалистов, какие зарплаты им предлагают и какие вакансии для педиатров открыты прямо сейчас.

По данным hh.ru, с начала 2021 года в России было открыто почти 12 тысяч вакансий для педиатров, это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. На одну вакансию педиатра сегодня приходится всего 0,8 резюме, что говорит о серьезной нехватке кадров в медицинской сфере в целом по стране, а также в регионах СЗФО.

На Северо-Западе России в этом году было открыто около 1300 предложений о работе для педиатров, это на процент превышает показатели двухлетней давности. Средняя предлагаемая зарплата по стране, согласно данным за январь-ноябрь, составляет 48300 рублей, в среднем по СЗФО около 60 тысяч рублей, максимальные зарплаты для педиатров в СЗФО стартуют от 120 тысяч. В регионах СЗФО больше всего готовы платить педиатрам в Нарьян-Маре (от 85тысяч рублей) и Ленобласти, Мурманске (от 65 тысяч в каждом регионе), меньше всего в Архангельске, Сыктывкаре, а также Калининграде.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для педиатров, регионы СЗФО, в руб. НАО, Нарьян-Мар 85 000 Санкт-Петербург 60 000 Карелия, Петрозаводск 59 000 Новгородская область, Великий Новгород 50 800 Ленинградская область 65 000 Мурманская область, Мурманск 65 000 Архангельская область, Архангельск 43 000 Псковская область, Псков 60 000 Коми, Сыктывкар 48 750 Калининградская область, Калининград 49 000

Топ актуальных «дорогих» вакансий для педиатров, открытых в СЗФО на hh.ru: