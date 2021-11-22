В регионах СЗФО педиатрам предлагают на 11 тысяч рублей больше, чем в среднем по стране
На днях в России и мире отметили День педиатра. Накануне праздника аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько высок спрос на данных специалистов, какие зарплаты им предлагают и какие вакансии для педиатров открыты прямо сейчас.
По данным hh.ru, с начала 2021 года в России было открыто почти 12 тысяч вакансий для педиатров, это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. На одну вакансию педиатра сегодня приходится всего 0,8 резюме, что говорит о серьезной нехватке кадров в медицинской сфере в целом по стране, а также в регионах СЗФО.
На Северо-Западе России в этом году было открыто около 1300 предложений о работе для педиатров, это на процент превышает показатели двухлетней давности. Средняя предлагаемая зарплата по стране, согласно данным за январь-ноябрь, составляет 48300 рублей, в среднем по СЗФО около 60 тысяч рублей, максимальные зарплаты для педиатров в СЗФО стартуют от 120 тысяч. В регионах СЗФО больше всего готовы платить педиатрам в Нарьян-Маре (от 85тысяч рублей) и Ленобласти, Мурманске (от 65 тысяч в каждом регионе), меньше всего в Архангельске, Сыктывкаре, а также Калининграде.
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Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для педиатров, регионы СЗФО, в руб.
|
НАО, Нарьян-Мар
|
85 000
|
Санкт-Петербург
|
60 000
|
Карелия, Петрозаводск
|
59 000
|
Новгородская область, Великий Новгород
|
50 800
|
Ленинградская область
|
65 000
|
Мурманская область, Мурманск
|
65 000
|
Архангельская область, Архангельск
|
43 000
|
Псковская область, Псков
|
60 000
|
Коми, Сыктывкар
|
48 750
|
Калининградская область, Калининград
|
49 000
Топ актуальных «дорогих» вакансий для педиатров, открытых в СЗФО на hh.ru:
- врач педиатр участковый, до 135 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/43813177, Санкт-Петербург;
- врач-педиатр (телемедицина), до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49768676, Санкт-Петербург;
- врач-педиатр, до 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49806090, Мурманск;
- Врач-педиатр, до 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/45067899, Мурманская область;
- врач-педиатр, до 65 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49535879, Великий Новгород;
- врач-педиатр / неонатолог, до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49304502, Калининград;
- врач-педиатр, до 57 209 руб. до вычета налогов, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/46948840.