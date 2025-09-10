В регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей

По мнению большинства опрошенных, текучесть медперсонала чаще всего связана с тремя причинами: неудовлетворённостью условиями труда (зарплата, соцпакет, режим отдыха и др.), нехваткой квалифицированных кандидатов на рынке и быстрым выгоранием персонала.

Эксперты ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких регионах Северо-Западного ФО наблюдается выраженный дефицит врачей и где этой осенью им предлагают наиболее конкурентные заработные платы.

Среди регионов СЗФО нет ни одного, где было бы достаточно специалистов с квалификацией врача, чтобы удовлетворить потребности рынка труда. Самый острый дефицит наблюдается в Архангельской области — всего 0,3 резюме на вакансию врача (при том, что нормальные значения для рынка начинаются от 4,0). В Псковской области — 0,5 резюме на вакансию, в Новгородской области и Республике Коми — по 0,6, в Ленинградской, Мурманской, Калининградской областях и Республике Карелия — по 0,8. В то же время в Ненецком АО показатель достигает максимальных для округа значений — 3,0, что всё равно остаётся существенно ниже нормы. В Санкт-Петербурге дефицит врачей также остаётся одним из самых острых в городах-миллионниках в РФ – лишь 2,3 активных резюме на вакансию (наглядно на диаграмме).

При этом самый высокий спрос на врачей в Северо-Западном федеральном округе (за исключение Петербурга) наблюдается в Калининградской области — 1,5 тысячи вакансий (17% от всех подобных в СЗФО), Архангельской области — 1,4 тысячи (16%), Ленинградской области — 1,4 тысячи (16%), Вологодской области — 1,2 тысячи (14%). В Республике Коми открыто 769 вакансий (9%), в Мурманской области — 755 (8,7%), в Республике Карелия — 609 (7%), в Псковской области — 559 (6%), в Новгородской области — 473 (5%). Минимальное количество вакансий зафиксировано в Ненецком автономном округе — всего 15 позиций (0,17%). В Петербурге с начала 2025 года было размещено более 12,4 тысячи вакансий для врачей.

Наиболее конкурентные зарплаты врачам в этом году в СЗФО предлагают в Мурманской области (медиана — 102,5 тысячи рублей), в Петербурге (100,3 тысячи), Ленинградской области и Республике Коми (по 100 тысяч рублей). Чуть ниже медианные значения в Ненецком АО (99,9 тысячи рублей), Республике Карелия (96,1 тысячи рублей) и Псковской области (95,6 тысячи рублей). Далее идут Вологодская область (83,6 тысячи рублей), Калининградская область (81,6 тысячи рублей), Архангельская область (80,9 тысячи рублей) и замыкает список Новгородская область (80,0 тысяч рублей).

При этом в ряде регионов СЗФО соискатели-врачи претендуют на более высокие заработки, чем им предлагают работодатели. Самая заметная разница зафиксирована в Ненецком автономном округе: здесь желаемые зарплаты достигают 150 тысяч рублей, что на 50,1 тысячи рублей больше средних рыночных предложений. Схожая ситуация в Мурманской области – ожидания составляют 130 тысяч рублей, что на 27,5 тысячи выше фактических предложений. В Архангельской области врачи рассчитывают на 100 тысяч рублей, что на 19,1 тысячи больше рынка, в Калининградской области – на 98,9 тысячи рублей, что на 17,3 тысячи выше, а в Вологодской области – на 100 тысяч рублей, что на 16,4 тысячи больше средних зарплатных предложений.

Также предложения работодателей немного отстают от ожиданий в Псковской области и Республике Карелия. В то же время в Ленинградской области, Республике Коми и Новгородской области показатели полностью совпали.

Зарплатные предложения и ожидания врачей, 1 пг. 2025, регионы СЗФО

Сортировка регионов по уровню предлагаемых зарплат – от большего к меньшему, указана медиана в рублях

Регион Предлагаемая зарплата, рублей Ожидаемая зарплата, рублей Разница предложений и ожиданий, рублей Мурманская область 102500 130000 -27500 Санкт-Петербург 100300 100000 0 Ленинградская область 100000 100000 0 Республика Коми 100000 100000 0 Ненецкий АО 99900 150000 -50100 Республика Карелия 96100 100000 -3900 Псковская область 95600 100000 -4400 Вологодская область 83600 100000 -16400 Калининградская область 81600 98900 -17300 Архангельская область 80900 100000 -19100 Новгородская область 80000 80000 0

Напомним, что 80% работодателей заявили о трудностях в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине (данные опроса hh.ru, 2025 г.). При этом две трети из них отметили, что по сравнению с 2024 годом набирать кадры стало существенно сложнее. По мнению большинства опрошенных, текучесть медперсонала чаще всего связана с тремя причинами: неудовлетворённостью условиями труда (зарплата, соцпакет, режим отдыха и др.), нехваткой квалифицированных кандидатов на рынке и быстрым выгоранием персонала.