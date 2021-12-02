Мурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять УгловВ Мурманской области стартовала акция «Новогоднее чудо»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.21 13:30

В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше

Ко Дню банковского работника (2 декабря) эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии и резюме в банковской и финансовой сферах в СЗФО. Выяснилось, что на вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей приходится порядка 12% от всего объёма предложений о работе за месяц. 

Сегодня профессиональная сфера «Банки, инвестиции, лизинг» входит в ТОП-10 сфер по количеству предложений работодателей в регионах СЗФО. Количество размещённых вакансий в ноябре этого года относительно такого же месяца 2020 года выросло на 136% и составляет около 5 тысяч вакансий. При этом финансовая сфера, как и многие другие на рынке труда испытывает серьезный дефицит кандидатов на рабочие места: на одну вакансию приходится 1–2 резюме от местных соискателей, при этом норма кратно выше (5–6 резюме).

Средняя предлагаемая зарплата в финансовой сфере в компаниях СЗФО составляет 50 тысяч рублей, это на 11% или 5000 рублей больше, чем годом ранее – работодатели повышают среднюю предлагаемую зарплату в борьбе за новые кадры на фоне высокой конкуренции за сотрудников. По итогам месяца больше всего нуждаются в финансовых специалистах банки и финансовые организации (44% вакансий от общего числа в сфере), ИТ-компании (15% от общего числа вакансий), а также работодатели из розничной торговли (9%). Наименьший спрос на финансовых работников в сфере культуры и госслужбе.

В свою очередь зарплатные ожидания соискателей выше предложений рынка. Среднее вознаграждение, на которое рассчитывают соискатели данной сферы - 60 тысяч рублей, это на 10 тысяч больше, чем в среднем готовы платить работодатели в СЗФО.

По итогам за 11 месяцев 2021 года больше всего вакансий для банковских работников кроме Петербурга (%61 от общего числа в сфере) размещено также в Ленинградской и Калининградской областях. Меньше всего спрос на финансовых работников наблюдается в НАО.

Рейтинг «дорогих» вакансий для специалистов по финансам в СЗФО:

5 интересных фактов о сотрудниках профессиональной сферы «Банки, инвестиции, лизинг»:

  • Удивительно, но согласно одному из недавних исследований hh.ru, 39% представителей банковской сферы не ведут семейный бюджет.
  • По ощущениям 76% работников банков, в их профессиональной области сложно найти работу. 31% сотрудников отметили, что не просто сложно, а очень сложно.
  • 73% представителей данной профобласти не устраивает размер ежемесячных базовых расходов.
  • В распределении резюме выпускников вузов 2021 по профессиональным областям на сферу «Банки, инвестиции, лизинг» пришлось 2%.
  • Представители банковской сферы реже, чем сотрудники других профобластей, брали больничный на период болезни или реабилитации после перенесенного covid-19 (33%).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены поднимаются сегодня после снижения накануне-PRO Энергетику (18+)Эксплуатация Кольской АЭС соответствует лучшим мировым стандартам производства электрической энергии-PRO ЖКХ (18+)В Луостари приводят в порядок крыши жилых домов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Энергетическим напиткам дали бой за круглым столом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика