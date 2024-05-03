В регионах СЗФО спрос на ветеринаров за год вырос на 33%

Весной профессиональное сообщество отмечает Всемирный день ветеринарного врача. Специально к дате Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии для специалистов в сфере ветеринарии, и выяснила, как изменился спрос и зарплаты в этой области.

Работодательский спрос растёт

С начала 2024 года российские работодатели демонстрируют рост спроса на ветеринарных врачей. За I квартал этого года компании разместили более 3,4 тысячи вакансий для ветеринаров. По сравнению с прошлым годом число новых вакансий для этих специалистов выросло на 31% в целом по стране.

Наиболее выраженная потребность в ветеринарах, судя по количеству вакансий, в этом году наблюдается у компаний из Центрального ФО (34% или каждая третья вакансия в ветеринарной сфере), в Приволжском ФО (19% или каждая пятая вакансия), а также в Сибирском и Уральском ФО (по 13%). При этом год к году сильнее всего количество новых вакансий для ветеринаров выросло в регионах УрФО (+71%), в Поволжье (+37%). В Петербурге по сравнению с прошлым годом спрос на ветеринарных врачей увеличился сразу на 40%.

В регионах СЗФО (без учёта Петербурга) за последний год компании искали более 500 новых ветеринаров. По сравнению с потребностями 2022 года спрос на этих специалистов в СЗФО вырос на 33%.

Конкурируют за ветеринаров в основном компании из сферы сельского хозяйства, а также частные и государственные клиники, занимающиеся лечением домашних животных.

Легко ли найти работу ветеринарным врачом

Проблема дефицита кадров затронула и ветеринарную сферу. Так, на фоне растущего спроса на ветеринарных врачей на одну вакансию в данной сфере сейчас приходится 3 резюме. Конкуренция среди соискателей в ветеринарной сфере почти отсутствует и Псковской области– здесь на одну вакансию приходится более 1-2 резюме. В Новгородской и Архангельской области тоже кадровый дефицит - не более 2 резюме на одну вакансию ветеринара.

Зарплаты и требования

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для ветеринарных врачей в начале этого года - 59900 рублей, что на 3100 рублей больше, чем в начале 2023 года. На данный момент одни из самых высоких зарплат ветеринарам предлагают в своих вакансиях компании из Москвы (80000 рублей) и Дальнего Востока (75000). При этом сильнее всего предлагаемый доход за год вырос у компаний Урала и Дальнего Востока (+12500 рублей). Зарплаты в вакансиях для петербургских ветеринаров за год выросли более чем на 4 тысячи рублей до 69,4 тысячи. В вакансиях от работодателей из других регионов СЗФО тоже есть динамика: +2,8 тысячи - до 50 тысяч рублей в среднем.

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях для ветеринаров, по данным hh.ru:

Q1 2023 Q1 2024 Прирост за год Северо-Кавказский ФО 50000 50000 0 ₽ Дальневосточный ФО 62500 75000 12 500 ₽ Северо-Западный ФО без СПб 47200 50000 2 800 ₽ Уральский ФО 47500 60000 12 500 ₽ Южный ФО 49900 53100 3 200 ₽ Сибирский ФО 50200 51700 1 500 ₽ Приволжский ФО 50000 53700 3 700 ₽ Центральный ФО без Мск 59100 60200 1 100 ₽ Санкт-Петербург 65300 69400 4 100 ₽ Москва 75100 80000 4 900 ₽

Среди основных требований к ветеринарным врачам, которые чаще всего встречаются в вакансиях, работодатели указывают не только профессиональные знания (ветеринарное образование, хирургия, УЗИ, умение заполнять документацию, знание ветзаконодательства, а также понимание нюансов и специфики сельского хозяйства), но и надпрофессиональные навыки (умение работать в коллективе, готовность к обучению, ответственность, мобильность, ведение переговоров и др.).