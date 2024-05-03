В регионах СЗФО спрос на ветеринаров за год вырос на 33%
Весной профессиональное сообщество отмечает Всемирный день ветеринарного врача. Специально к дате Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии для специалистов в сфере ветеринарии, и выяснила, как изменился спрос и зарплаты в этой области.
Работодательский спрос растёт
С начала 2024 года российские работодатели демонстрируют рост спроса на ветеринарных врачей. За I квартал этого года компании разместили более 3,4 тысячи вакансий для ветеринаров. По сравнению с прошлым годом число новых вакансий для этих специалистов выросло на 31% в целом по стране.
Наиболее выраженная потребность в ветеринарах, судя по количеству вакансий, в этом году наблюдается у компаний из Центрального ФО (34% или каждая третья вакансия в ветеринарной сфере), в Приволжском ФО (19% или каждая пятая вакансия), а также в Сибирском и Уральском ФО (по 13%). При этом год к году сильнее всего количество новых вакансий для ветеринаров выросло в регионах УрФО (+71%), в Поволжье (+37%). В Петербурге по сравнению с прошлым годом спрос на ветеринарных врачей увеличился сразу на 40%.
В регионах СЗФО (без учёта Петербурга) за последний год компании искали более 500 новых ветеринаров. По сравнению с потребностями 2022 года спрос на этих специалистов в СЗФО вырос на 33%.
Конкурируют за ветеринаров в основном компании из сферы сельского хозяйства, а также частные и государственные клиники, занимающиеся лечением домашних животных.
Легко ли найти работу ветеринарным врачом
Проблема дефицита кадров затронула и ветеринарную сферу. Так, на фоне растущего спроса на ветеринарных врачей на одну вакансию в данной сфере сейчас приходится 3 резюме. Конкуренция среди соискателей в ветеринарной сфере почти отсутствует и Псковской области– здесь на одну вакансию приходится более 1-2 резюме. В Новгородской и Архангельской области тоже кадровый дефицит - не более 2 резюме на одну вакансию ветеринара.
Зарплаты и требования
Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для ветеринарных врачей в начале этого года - 59900 рублей, что на 3100 рублей больше, чем в начале 2023 года. На данный момент одни из самых высоких зарплат ветеринарам предлагают в своих вакансиях компании из Москвы (80000 рублей) и Дальнего Востока (75000). При этом сильнее всего предлагаемый доход за год вырос у компаний Урала и Дальнего Востока (+12500 рублей). Зарплаты в вакансиях для петербургских ветеринаров за год выросли более чем на 4 тысячи рублей до 69,4 тысячи. В вакансиях от работодателей из других регионов СЗФО тоже есть динамика: +2,8 тысячи - до 50 тысяч рублей в среднем.
Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях для ветеринаров, по данным hh.ru:
|
Q1 2023
|
Q1 2024
|
Прирост за год
|
Северо-Кавказский ФО
|
50000
|
50000
|
0 ₽
|
Дальневосточный ФО
|
62500
|
75000
|
12 500 ₽
|
Северо-Западный ФО без СПб
|
47200
|
50000
|
2 800 ₽
|
Уральский ФО
|
47500
|
60000
|
12 500 ₽
|
Южный ФО
|
49900
|
53100
|
3 200 ₽
|
Сибирский ФО
|
50200
|
51700
|
1 500 ₽
|
Приволжский ФО
|
50000
|
53700
|
3 700 ₽
|
Центральный ФО без Мск
|
59100
|
60200
|
1 100 ₽
|
Санкт-Петербург
|
65300
|
69400
|
4 100 ₽
|
Москва
|
75100
|
80000
|
4 900 ₽
Среди основных требований к ветеринарным врачам, которые чаще всего встречаются в вакансиях, работодатели указывают не только профессиональные знания (ветеринарное образование, хирургия, УЗИ, умение заполнять документацию, знание ветзаконодательства, а также понимание нюансов и специфики сельского хозяйства), но и надпрофессиональные навыки (умение работать в коллективе, готовность к обучению, ответственность, мобильность, ведение переговоров и др.).