В регионах СЗФО только 17% работников боятся увольнения
Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из регионов СЗФО и выяснила, насколько стабильно ощущают они себя на текущем месте работы.
Опрос показал, что на данный момент лишь 17% трудоустроенных жителей СЗФО полагают, что они находятся под угрозой увольнения с текущего места по инициативе работодателя. По сравнению с началом года доля таких людей уменьшилась на 1%, в первом квартале 2023 года боялись попасть под сокращение или увольнение 18% местных респондентов. Также для сравнения: в целом по России подобные опасения и неуверенность испытывают 18% опрошенных.
В разрезе профессий чаще других опасаются за стабильность своего рабочего места и чувствуют, что могут быть уволены представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Юристы» (25%), эйчары (23%) и работники розничной торговли (23%).
По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? Ответы в %
|
Профсфера
|
да
|
нет
|
затрудняюсь ответить
|
Автомобильный бизнес
|
18
|
68
|
14
|
Административный персонал
|
17
|
72
|
11
|
Безопасность
|
16
|
66
|
19
|
Высший менеджмент
|
29
|
57
|
13
|
Добыча сырья
|
3
|
94
|
3
|
Закупки
|
19
|
76
|
5
|
Информационные технологии
|
19
|
75
|
6
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
16
|
75
|
9
|
Маркетинг, реклама, PR
|
24
|
67
|
9
|
Медицина, фармацевтика
|
16
|
70
|
13
|
Наука, образование
|
12
|
80
|
9
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
18
|
73
|
9
|
Производство, сервисное обслуживание
|
14
|
77
|
9
|
Рабочий персонал
|
17
|
72
|
11
|
Розничная торговля
|
23
|
71
|
6
|
Строительство, недвижимость
|
15
|
78
|
7
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
15
|
76
|
9
|
Управление персоналом, тренинги
|
23
|
72
|
5
|
Финансы, бухгалтерия
|
18
|
73
|
9
|
Юристы
|
25
|
67
|
8
С другой стороны, 75% трудоустроенных респондентов из СЗФО считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению или сокращению – и ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе (что, впрочем, не мешает этим респондентам рассматривать вакансии и задумываться о смене компании). По сравнению с началом года доля таких уверенных в себе работников выросла на 1%. По России в целом доля таких уверенных соискателей составила 73%.
Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (94% работников этой сферы максимально уверены в стабильности своей компании). Также 80% работников сферы образования, 78% представителей сферы строительства и недвижимости, 77% работников производственных профессий, а также 76% транспортников и логистов.