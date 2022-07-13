В регионах СЗФО в 2 раза вырос спрос на специалистов по импортозамещению

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали активные предложения о работе и выяснили, что в стране появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту, а также выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения.

Импортозамещение

За январь-июнь 2022 года в России было открыто более 1800 вакансий, в которых упоминается импортозамещение – это на 48% больше, чем год назад. Чаще всего связанных с этим направлением специалистов ищут компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (31%), «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника» (11%) и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (8%). Любопытно, что год назад импортозамещение чаще всего встречалось в вакансиях компаний из отрасли розничной торговли, продуктов питания и сельского хозяйства.

Как правило, импортозамещение указывается в качестве направления деятельности компании и среди непосредственных задач. При этом около 100 предложений о работе – это вакансии для узких специалистов по импортозамещению. По сравнению с прошлым годом, спрос на них вырос в 4,5 раза.

В регионах СЗФО количество вакансий, в которых упоминается импортозамещение, за год выросло в 2 раза. Наибольший прирост зафиксирован в Петербурге (+171% за год), в Ленобласти (+155%) и в Калининградской области (+27%). Также начинают появляться (и достаточно быстро закрываются в связи с выходом сотрудников на работу) вакансии, связанные с импортозамещением в Мурманской и Псковской областях, а также в Коми. В целом на данный момент в регионах СЗФО открыто порядка 400 подобных предложений о работе.

Топ-10 вакансий, связанных с импортозамещением, СЗФО:

Разработчик C#, https://spb.hh.ru/vacancy/66735429 , Калининград;

Инженер КИПиА, от 82 500 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67584241, Гатчина;

Главный инженер, https://spb.hh.ru/vacancy/66943364, п. Кикерино, Ленобласть;

Ведущий тестировщик, https://spb.hh.ru/vacancy/55558390, Калининград;

Начальник технического отдела, https://spb.hh.ru/vacancy/66628681 , Санкт-Петербург;

Руководитель отдела продаж, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67670318 Санкт-Петербург;

Ведущий инженер технического отдела, https://spb.hh.ru/vacancy/54495680 Санкт-Петербург;

Руководитель по информационным технологиям, https://spb.hh.ru/vacancy/54946452 Санкт-Петербург;

Менеджер по продажам, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67583383 Санкт-Петербург;

Руководитель направления розничных продаж, до 250 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/38737175 Санкт-Петербург;

Менеджер по активным продажам, до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67655581 Санкт-Петербург;

Инженер-электронщик / инженер АСУ ТП, до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67273080 Санкт-Петербург;

Менеджер по развитию телекоммуникационных решений, до 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66899106 Санкт-Петербург;

Инженер по метрологии, стандартизации, сертификации, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67365528 Санкт-Петербург.

Параллельный импорт

Вакансии с упоминанием параллельного импорта начали появляться с марта 2022 года: речь идёт либо об описании деятельности компании, либо о конкретном функционале специалиста.

Так, в Москве сегодня открыта вакансия ведущего менеджера по закупкам на зарплату от 120 тысяч рублей на руки. Ключевая обязанность которого – поиск и установление связей с поставщиками (Китай, Россия), а также проведение переговоров. Среди требований: высшее образование, разговорный английский язык, владение закупочным процессом.

В Санкт-Петербурге открыта вакансия логиста по мультимодальным перевозкам, специалисту предстоит прорабатывать новые схемы перевозок, в том числе, в рамках параллельного импорта. Среди требований - налаженные связи с морскими линиями и агентами в ЮВА, США, Канаде, Индии и т. д. Предлагаемая зарплата – от 80 тысяч рублей на руки. Также нужен категорийный менеджер проектов на зарплату от 150 000 руб. на руки.

Соискатели тоже начали проявлять интерес к новому направлению: сегодня в России открыто почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта, в регионах СЗФО таких резюме пока только 4.