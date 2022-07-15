В регионах СЗФО выросла доля «белых» зарплат

71% жителей СЗФО рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. По сравнению с показателями 2016 года доля таких ответов выросла: так, в 2016 году «белую» зарплату получали 57% опрошенных. Ещё 19% работников, опрошенных в 2022 году, получают так называемую «серую» зарплату - частично официально, частично нет. У 10% вся зарплата – «чёрная», то есть, полностью неофициальная, «в конверте»...

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснила, каким образом трудящиеся на Северо-Западе страны получают заработную плату на текущем/последнем месте работы – официально или нет. Опрос проводился в июле 2022 года среди 7264 соискателей.

71% жителей СЗФО рассказали, что получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. По сравнению с показателями 2016 года доля таких ответов выросла: так, в 2016 году «белую» зарплату получали 57% опрошенных. Ещё 19% работников, опрошенных в 2022 году, получают так называемую «серую» зарплату - частично официально, частично нет. У 10% вся зарплата – «чёрная», то есть, полностью неофициальная, «в конверте» (наглядно на диаграмме).

Зарплату «в конверте» сегодня чаще всего получают сотрудники 18–24 лет – 19% из них назвали этот вариант. Полностью «белую» зарплату обычно имеют люди в возрасте 55 лет и старше (74%).

Среди разных профессиональных сфер полностью официальный заработок чаще других ожидаемо имеют госслужащие – 98%. Кроме того, в пятерку самых «белых» сфер вошли «Добыча сырья» (95%), «Банки, инвестиции, лизинг» (91%), «Наука, образование» (86%) и «ИТ, интернет, телеком» (82%). С «серой» заработной платой чаще всего сталкиваются специалисты по закупкам (35%), представители сферы туризма и общепита (33%), а также высший менеджмент (31%). «Чёрная» зарплата распространена среди начинающих специалистов и студентов (27%), в сфере искусства и медиа (25%), в сфере туризма и общепита (24%).

В пятерку регионов-лидеров по доле работников с «белой» заработной платой вошли Калужская область (85%), Пензенская область (83%), а также Белгородская, Тюменская и Ярославская области (по 80%). Высокой долей «серых» зарплат отличились Астраханская, Амурская и Самарская области (по 28%), «чёрных» - Томская область (25%). Среди регионов СЗФО наибольшая доля тех, кто получает «чёрную» зарплату зафиксирована именно в Калининградской области (16%). Во всех остальных регионах эти значения не превышают 12%.

Интересно, что по сравнению с 2016 годом доля «белых» зарплаты больше всего выросла в сферах «Госслужба, НКО» (+24 п.п., до 98%), «Медицина, фармацевтика» (+20 п.п., до 81%), «ИТ, интернет, телеком» (+20 п.п., до 82%). Среди регионов наиболее заметное «обеление» заработных плат произошло в Пензенской области (+28 п.п., до 83%), Тюменской области (+25 п.п., до 80%) и в Оренбургской области (+23 п.п., до 79%).

Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, объяснила, в чем риски в получении неофициальной зарплаты:

«Серая» зарплата — это зарплата, с которой налоги и взносы платят лишь частично, «чёрная» («в конверте») — когда работодатели нарушают прямое требование закона и ничего не платят государству за сотрудника.

В чем же риски для сотрудника?

Работодатели являются налоговыми агентами работников в силу норм действующего законодательства. Но налогоплательщиком НДФЛ является сам работник. Когда сотрудник получает неофициальную часть зарплаты и не платит самостоятельно налоги на доход, он также нарушает закон и может быть привлечен как к налоговой, так и уголовной ответственности.

Соглашаясь на такую схему оплаты труда, сотрудник лишает себя:

1. Спокойствия и гарантий получения зарплаты в полном объёме в те сроки, о которых договорились устно

Такие выплаты всегда на страх и риск сотрудника, ведь между работником и работодателем нет письменных договоренностей о размере, порядке и сроках выплаты зарплаты. В любой момент работодатель может прекратить платить или начнёт задерживать выплаты. Получить деньги будет довольно трудозатратно, так как придётся обращаться в суд за защитой прав и доказывать размер неофициальной части дохода. Однако, такое доказывание приведёт к тому, что будет выявлено, что вы нарушали закон и не отчитывались о своих доходах. Работодатели знают об этом, поэтому не очень переживают, что кто-то обратится на них с жалобой, ведь в этой схеме обе стороны являются нарушителями.

2. Полностью оплачиваемого больничного, пособий по уходу за ребёнком

Бухгалтерия рассчитает такие выплаты по официальной, а не по фактической зарплате, поэтому их размер напрямую зависит от той суммы, которая отражена в документах.

3. Отпускных

Размер отпускных также зависит от официального заработка, у бухгалтера просто не будет оснований легально начислить вам большую сумму. Конечно, некоторые работодатели платят «серые» отпускные в полном объёме, но вы должны понимать все риски.

4. Пенсии

Работодатели – ключевые участники российской пенсионной системы. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые они начисляют и уплачивают в ПФР с выплат и иных вознаграждений в пользу работников, – это ваша будущая пенсия. Важно помнить, что работник «не чувствует» этих отчислений, так как их исчисляет работодатель и выплачивает самостоятельно, не удерживая из вашего дохода.

5. Корректно исчисленных пособий

При увольнении по инициативе работодателя, например, при сокращении или ликвидации компании, работнику полагается выходное пособие - в размере не меньшем двух среднемесячных заработков. Такие пособия также исчисляются от официальной зарплаты и будут сильно меньше, чем вы ожидаете получить.

6. Лёгкого получения кредитов

Безусловно, официальная заработная плата не является гарантом получения кредита, но важно помнить, что, как правило, банки при анализе кредитной заявки, смотрят на официальный доход, так как им нужны гарантии, что деньги будут возвращены вовремя. Если таких сведений не предоставляет потенциальный получатель кредита, то банки могут и отказать в его выдаче.

Что делать сотруднику?

Самый простой совет- не соглашаться на такие выплаты.

Но если вдруг это уже произошло, то вы можете написать заявление для проведения проверки в прокуратуру и налоговую о том, что работодатель уклоняется от налогов. Кроме того, напишите жалобу на нарушение ваших прав в трудовую инспекцию. Обычно этого достаточно, чтобы защитить свои права, государственные органы очень тщательно проводят проверку таких обращений.