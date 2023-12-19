В регионах СЗФО за три года выросло число работников, которые получают годовую премию

Исследование рынка труда показало, что за три года в регионах СЗФО работодатели стали чаще платить своим сотрудникам премии перед Новый годом. Так, теперь выросло число работников, получающих годовую премию: с 13% в 2020 до 28% в 2023 года.

Служба исследований hh.ru выяснила, что треть жителей СЗФО получат годовую премию под конец 2023. При этом ещё каждый десятый может рассчитывать также 13-ю зарплату.

Исследование рынка труда показало, что за три года в регионах СЗФО работодатели стали чаще платить своим сотрудникам премии перед Новый годом. Так, теперь выросло число работников, получающих годовую премию: с 13% в 2020 до 28% в 2023 года.

Между тем 48% опрошенных в СЗФО рассказали, что в этом году их компания не планирует выплачивать сотрудникам новогоднюю премию (три года назад таких компаний было больше - 53%). Ещё 6% работников обычно получали премии в конце года, но в этот раз их не будет. А вот 19% или каждый пятый опрошенный в СЗФО пока не знает, будет ли его компания радовать премией под конец года, но очень на это надеется.

Самый высокий показатель тех, кто точно не получит премию к Новому году зафиксирован среди работников на Дальнем Востоке – сразу 50% опрошенных.

В то же время, на выплату «13-й зарплаты» рассчитывают только 12% трудоустроенных в СЗФО. Ещё 5% сообщили, что в этом году такую доплату отменили, хотя обычно она была. Ещё 83% рассказали, что у них на работе никогда не бывает «13-й зарплаты» (наглядно на диаграмме).