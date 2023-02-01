В региональном центре «Мой бизнес» для самозанятых граждан доступен широкий спектр мер поддержки

Каждый месяц в Мурманской области растёт количество самозанятых северян. На данный момент в таком статусе насчитывается порядка 20 тысяч жителей региона.

Самозанятость – это возможность вести свою деятельность легально и честно, оплачивая при этом минимум налогов. Тем, кто еще делает свои первые шаги в бизнесе или хотел бы стать предпринимателем, но не решился, самозанятость даёт прекрасную возможность стартовать без юридических трудностей. Список мер поддержки для этой категории постоянно расширяется.

Популярность такого вида предпринимательской деятельности прежде всего связана с привлекательными условиями - налог с выручки составляет всего 4%, если самозанятый оказывает услуги физическим лицам, и 6% – если юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В рамках реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области предоставляет микрозаём для самозанятых граждан. Срок – до двух лет; сумма – до 500000 рублей; процентная ставка – ½ ключевой ставки Банка России, но не более 5% годовых

В региональном центре «Мой бизнес» самозанятые могут получить индивидуальные консультации по вопросам регистрации, ведения и развития своей деятельности.

Центром поддержки Мурманской области предпринимательства проводятся разнообразные специальные обучающие программы. В их числе – «Самозанятость: шаг к личному успеху». В рамках мероприятия участники могут познакомиться с последовательностью шагов для старта своего дела, о новом налоговом режиме, о том, как грамотно и просто вести финансовые дела, а также какие деловые навыки нужны сейчас, чтобы открыть и успешно продвигать свой бизнес без серьезных затрат на рекламу.

Для этой категории граждан проводится ежегодная конференция «Ярмарка самозанятых». В рамках мероприятия участники презентуют свои товары и услуги, принимают участие в мастер-классах, обмениваются опытом и находят новые каналы сбыта. Так, в 2022 году свои товары и услуги презентовали 27 человек со всей области - из Оленегорска, Мончегорска, Заполярного, Североморска, Снежногорска, Полярных Зорь и других городов региона.

Полезным мероприятием стал тренинг «Развитие личного бренда в социальных сетях и PR самозанятого». Участниками получили практические навыки, узнали, что такое «Личный бренд» и для чего он необходим, как общаться с прессой и как писать пресс-релизы, как сделать так, чтобы вас стали приглашать на эфиры, а также как быстро подготовиться к работе на камеру и многое другое. В качестве подарка участники получили рабочую памятку для совершенствования личного бренда.

Также для самозанятых состоялась практико-ориентированная игра по развитию личностных компетенций. Мероприятие включало игры по работе в команде; предпринимательскому мышлению; эффективным коммуникациям и лидерству, где каждый проанализировал личностные компетенции, необходимые для успешной работы в своей сфере.

В 2022 году была проведена серия практико-ориентированных тренингов «Как говорить с клиентом на одном языке». Цель мероприятия – научить самозанятых продавать больше и выделяться среди конкурентов. Федеральные эксперты рассказали, как самозанятым развивать свои услуги в регионе, познакомили со стандартами обслуживания клиентов, разобрали, что такое уникальное торговое предложение и как выделиться среди других. В рамках тренинга участники определили оптимальные точки контакта с клиентом именно для своего бизнеса, был прописан путь клиента и рассчитана его стоимость, а также было создано своё продающее уникальное торговое предложение.

Кроме того, от регионального Центра поддержки предпринимательства самозанятые граждане получили услуги по программе софинансирования: на сумму до 30 тысяч рублей на продвижение аккаунтов и популяризацию деятельности, такие как создание сайта, оформление группы в социальной сети «ВКонтакте», аудит, продвижение в социальных сетях, написание бизнес-плана, размещение рекламных роликов на экране в городе, разработка логотипа, фирменного стиля, печать этикеток на продукцию, визиток, листовок и т.д., а также до 25 тысяч рублей на содействие по выходу на маркетплейс.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, также самозанятые граждане могут на конкурсных условиях арендовать офисное рабочее помещение или рабочее место всего за 20% от рыночной стоимости. Кроме того, реализуются программы финансовой поддержки бизнес-проектов на сумму до 2 млн рублей по отдельным категориям заявителей.

Подробнее о деятельности регионального Центра «Мой бизнес» Вы можете узнать на сайте moibiz51.ru, а также в официальной группе «Мой бизнес» в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале.