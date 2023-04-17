В региональном центре «Мой бизнес» состоялся экскурс для предпринимателей по мерам финансовой поддержки

В лектории на ул. Подстаницкого, 1 в рамках Дней предпринимательства Мурманской области 13 апреля состоялся очередной экскурс по мерам финансовой поддержки – представители инфраструктуры Центра «Мой бизнес» рассказали начинающим и действующим предпринимателям об условиях и принципах получения необходимых услуг.

Главный бонус мероприятия – уверенность в своих силах на старте или при развитии своего дела. Своими впечатлениями поделился начинающий предприниматель Александр Талипов: «Выражаю благодарность за предоставленный материал в виде полезной информации для местных предпринимателей. Софинансирование – приятная и полезная услуга на начальном этапе любого бизнеса. Также я узнал о многом из того, что смогу применить в различных эпизодах развития своего проекта».

Перед участниками выступили: приглашённый спикер Александра Воложинова, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП», консультант Центра поддержки предпринимательства, а также эксперты — представители Фонда развития малого и среднего предпринимательства, Центра кластерного развития, Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, Центра социальной поддержки населения и Центра поддержки экспорта. Кроме того, представители партнёрского канала по Мурманской области ПАО «Сбербанк» рассказали о бесплатных сервисах для развития бизнеса.

Тренинг состоялся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru