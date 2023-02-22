В региональном центре «Мой бизнес» стартовала первая в этом году обучающая программа «Азбука предпринимателя»

В региональном центре «Мой бизнес» 20 февраля стартовала первая в этом году обучающая программа «Азбука предпринимателя». До 1 марта участников ждёт обучение навыкам создания и запуска бизнеса «с нуля» и реализации новых бизнес-проектов, изучение плюсов и минусов существующих организационно-правовых форм малого бизнеса.

«Хочу поблагодарить всех присутствующих – потенциальных, начинающих, действующих предпринимателей и самозанятых. Вас объединяет, в первую очередь, инициативность и, уверена, креативное мышление, благодаря которому вы сгенерируете новые идеи или улучшите те, что уже задуманы. Желаю, как можно больше уникальных бизнес-планов и их скорейшей реализации!», – рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства Виктория Тимонова.

В этот раз география участников охватывает и отдалённые города региона. Например, центр «Мой бизнес» посетила самозанятая Анастасия Викулова из Оленегорска, которая занимается консультациями в сфере страхования.

«Вижу изменения в программе по сравнению с прошлыми периодами проведения. Сейчас куда больше молодых действующих предпринимателей заинтересованы в этом мероприятии. Можно набраться опыта не только в рамках курса, но и при общении с другими участниками», – отметила Анастасия Викулова.

Кроме того, программа будет полезна тем, кто планирует принять участие в конкурсе грантов или заключить соцконтракт, о чём и рассказал будущий предприниматель Павел Васильев.

«Сейчас я работаю в море и параллельно учусь на программиста. Мне удалось найти интересные ниши, которые хочется реализовать. В рамках программы планирую изучить необходимую структуру и закрыть критерии по получению гранта», – сказал Павел Васильев.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, по окончании курса все участники получат сертификаты о прохождении обучения.

Фото: https://gov-murman.ru