В региональном центре поддержки предпринимательства расскажут, как получить бесплатную электронную подпись

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с СКБ «Контур» приглашает принять участие в онлайн-семинаре «Как получить бесплатную электронную подпись» для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых и физических лиц.

На мероприятии вы узнаете: где получить электронную подпись бесплатно; кто может это сделать и что для этого нужно; как подготовить компьютер к работе с электронной подписью; как сократить расходы на бумажный документооборот; особенности работы электронных подписей в 2023 году.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, семинар состоится 2 марта с 18.00 до 19.00 и пройдёт в онлайн-формате. Количество мест ограничено. Для участия необходима регистрация.

Ссылка на подключение придёт на электронную почту в день проведения вебинара.

Мероприятие организовано региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru